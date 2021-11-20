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شمال سيناء تسجل 3 حالات شفاء من

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شمال سيناء تسجل 3 حالات شفاء من فيروس كورونا شمال سيناء تسجل 3 حالات شفاء من

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، 4 حالات إيجابية و3 حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 760 منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3697 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 300 حالة وفاة، و20 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و61 حالة في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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