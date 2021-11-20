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بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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يواجه ليفربول نظيره آرسنال اليوم السبت 20-11-2021، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات،

ومن المقرر أن يقود المصري الدولي محمد صلاح هجوم الريدز اليوم.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

الدفاع: ارنولد- ماتيب- فان دايك- تسيميكاس.

الوسط: فابينهو- كورتيس جونز- تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح- جوتا- ماني.

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: تومياسو- بن وايت- جابرييل- كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي- ألبرت لوكونجا- بوكايو ساكا.

الهجوم: مارتن أوديجارد- بيير إيميريك أوباميانج- سميث رو.

مباراة ليفربول و أرسنال في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

ويستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة أرسنال على ملعب أنفيلد يوم السبت، ويتطلع إلى التحسن بعد هزيمته أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل التوقف الدولي.

ويأمل يورجن كلوب أن يعود العديد من لاعبيه بصحة جيدة، لكنه أبدى بعض المخاوف بشأن لاعبيه العائدين.

ويأتي آرسنال خامسا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة خلف ليفربول بفارق نقطتين، ويأمل الفريق اللندني في مواصلة سلسلة المباريات التي حافظ فيها على سجله نظيفا من الهزائم بكافة المسابقات، والتي وصلت إلى 10 مواجهات.

المصرى اليوم

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