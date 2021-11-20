الاهلى يهزم وادى دجلة برباعية في بطولة الجمهورية

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه، على مضيفه وادي دجلة، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: آدم طارق- محمد السيد- زياد وائل- كريم عمرو.

الوسط: محمد رأفت- عمر فتحي- حازم عاشور- عصام أحمد- أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبدالفتاح «تاحا».

وشارك محمد طه بدلًا من محمد رأفت، وحمزة على عماد بدلًا من عصام أحمد، وزيدان ناجح بدلًا من زياد وائل.

وجاءت رباعية الأهلي في المباراة عن طريق أحمد الشيخ (هدفان)، وعصام أحمد والبديل حمزة على عماد بهدف واحد لكل منهما.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى ١٩ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، بعدما فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣- ١، وعلى المقاولون ٤- ٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، وتعادل مع فاركو ١- ١، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، مسجلًا ٢٧ هدفًا، مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.