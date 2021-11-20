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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر منافساتها حتى يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب مصر في البطولة 7 وجوه جديدة وإن كان بعضها قد سبق له الدعوة للانضمام إلى منتخب مصر، مثل مهند لاشين نجم فريق طلائع الجيش الذي شارك من قبل في مباراة ليبريا الودية تحت قيادة كيروش.

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ونستعرض هنا الأسماء الجديدة في صفوف منتخب مصر:

مروان داوود .. ظهير أيس فريق إنبي

محمد عبد المنعم .. مدافع فريق فيوتشر

مهند لاشين .. لاعب وسط طلائع الجيش

عمر كمال عبد الواحد .. لاعب وسط فيوتشر

أحمد رفعت .. صانع ألعاب فريق فيوتشر

أسامة فيصل .. مهاجم البنك الأهلي

حسين فيصل .. مهاجم سموحة.

كان كيروش قد أعلن عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب وضمت الأسماء التالية:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - أكرم توفيق - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد ياسين- محمد عبد المنعم - مروان داوود.

في خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - مهند لاشين - عمر كمال - أحمد رفعت - أحمد السيد زيزو - مصطفي فتحي.

في خط الهجوم: مروان حمدي - محمد شريف - أسامة فيصل - حسين فيصل.