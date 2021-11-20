أسوان يواصل صدارة مجموعة الصعيد بدوري المظاليم لكرة القدم – تعادل مع بني سويف 2-2

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واصل نادي أسوان صدارة، دوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا ب «دوري المظاليم»، تعادل مع بني سويف 2-2، في الاسبوع الثامن، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تراجع منافسيه كيما أسوان إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة، عقب تعادله مع الإعلاميين 0-0، والمنيا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، عقب هزيمة من الفيوم 0- 1، ونجح تليفونات بني سويف في الفوز على ملوي 2-1، والمدينة المنورة على مركز شباب طامية 2-0، وتعادل سوهاج مع الألمنيوم 0-0، وقنا وبترول أسيوط 1-1، بينما يلتقي البداري مع ديروط الأحد .

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب نتائج الاسبوع الثامن، صدارة أسوان للمجموعة برصيد 19 نقطة، وكيما أسوان 15 نقطة، والمنيا 14 نقطة، وبترول أسيوط 13 نقطة، والألمنيوم 13 نقطة، والفيوم 12 نقطة، وطامية 9 نقاط، والمدينة المنورة 9 نقاط، وبني سويف 8 نقاط، وملوي 8 نقاط، والداري 7 نقاط، وسوهاج 7 نقاط، وتليفونات بني سويف 6 نقاط، وديروط 5 نقاط، والإعلاميين 5 نقاط، ويتذيل القائمة قنا برصيد 3 نقاط .