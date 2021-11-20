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اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تعقد مؤتمرا صحفيا غدًا

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اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تعقد مؤتمرا صحفيا غدًا اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات تعقد مؤتمرا صحفيا غدًا

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تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 12 ونصف ظهر غد الأحد بمقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة، وذلك لإعلان بعض تفاصيل مهرجان بطولات الدراجات العربية التي تستضيفها حاليا بمشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

كما سيشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات والتي تقام في القاهرة على هامش البطولة العربية، بحضور جميع قيادات ومسؤولي الاتحاد العربي، وفي مقدمتهم المستشار إسماعيل الحسيني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وسالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي.

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي أن مهرجان الدراجة العربية المقام حاليا في مصر يعد الحدث الأكبر الذي ينظمه الاتحاد العربي، حيث يضم 5 بطولات هي الطريق والمضمار والدراجة الجبلية وBMX وبطولة متحدي الإعاقة، وهو ما اعتبره تأكيدا على نجاح مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ويشارك فيه 17 دولة وأكثر من 250 لاعبا ولاعبة في سباقات الكبار والناشئين والشباب رجال والسيدات ومتحدي الإعاقة.

المصرى اليوم

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