موسكو: تطورات إيجابية في العلاقة مع الولايات المتحدة

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك العديد من الصعوبات في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عملية المفاوضات مستمرة، وهناك جوانب إيجابية.

وأضافت : «لا تزال لدينا مشكلة التأشيرات الكبيرة، التي أثارها شركاؤنا الأمريكيون، والكثير من القضايا الأخرى لا تزال دون حل. لكن المفاوضات جارية».

وذكرت «زاخاروفا» أن مشروع القرار الروسي- الأمريكي ضد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لـ«نوفوستي».