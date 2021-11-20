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ضبط 4 مواطنين أعدوا موقعا لإيواء مخالفي أمن الحدود

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ضبط 4 مواطنين أعدوا موقعا لإيواء مخالفي أمن الحدود ضبط 4 مواطنين أعدوا موقعا لإيواء مخالفي أمن الحدود
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) مواطنين، أعدوا موقعًا في محافظة حوطة بني تميم لإيواء مخالفي أمن الحدود وضبط بحوزتهم (9) أسلحة نارية متنوعة و (494) ذخيرة حية ومركبة ومبلغ مالي، كما تم ضبط (23) مخالفًا، (21) منهم من الجنسية اليمنية ومخالفان من الجنسية الإثيوبية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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