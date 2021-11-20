الأهلي يتسلم أوراق منافس العامري رسمياً.. ووليد الفيل يوجه رسالة للأعضاء

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تسلم النادي الأهلي اليوم السبت 20 نوفمبر رسمياً أوراق ترشح الدكتور وليد الفيل على منصب أمين الصندوق ضد العامري فاروق نائب الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة المقررة يوم 26 نوفمبر على المنصب نفسه.

وبعث وليد الفيل رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي، قال فيها: تسلم النادى اليوم رسميا أوراق ترشحى وأصبحت مرشحا رسميا على منصب نائب الرئيس.

وتابع الفيل: أبدأ منذ هذه اللحظة حملتى الانتخابية، والتى ستقتصر مدتها على 5 أيام وقد تصنف يوما ما على أنها أقصر حملة انتخابية في التاريخ.

لايسعفنى الوقت لعمل مطبوعات دعائية أو التواصل مع الأعضاء أو زيارة الفروع بعد أن حرمتنى أيادٍ خفية من حقي المشروع والطبيعى لشهر كامل كان يمكن الاستفادة منه للترويج عما يدور بخاطرى تجاه حضراتكم.

ولذلك ستقتصر الحملة على مجموعة من الفيديوهات التي سأتشرف فيها بلقاء الأعضاء أوضح فيها العديد من الأمور، وأجيب فيها على العديد من الأسئلة..

ستعتمد الحملة على مجموعة من المتطوعين الذين يؤمنون بالمبدأ ولديهم الاستعداد للدفاع عنه مهما كانت التكلفة وسنسعد كثيرا بكل من يريد الانضمام لنا.

ستكونوا حضراتكم الإعلام البديل وسأعتمد عليكم اعضاءا وغير أعضاء في نشر رسائلي على السوشيال ميديا بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن.

هي مهمة قد تبدو بحسابات البشر شبه مستحيلة لكنها بحسابات رب البشر ممكنة، دعواتكم ودعمكم.