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«كهرباء القناة»: 377 مليون جنيه استثمارات لتحسين شبكات الكهرباء في محافظة الشرقية

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«كهرباء القناة»: 377 مليون جنيه استثمارات لتحسين شبكات الكهرباء في محافظة الشرقية «كهرباء القناة»: 377 مليون جنيه استثمارات لتحسين شبكات الكهرباء في محافظة الشرقية

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قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بقيمة 377 مليون جنيه، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الشرقية.

وأضاف السيد أن تلك الاستثمارات تأتي في اطار خطة قطاع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأكد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وعلى ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وكذلك على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء الشرقية أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 165 مليون جنيه لتدعيم واحلال موزعات جديدة، ومغذيات جديدة وكابلات بقيمة 111 مليون جنيه، ومحولات وأعمده وموصلات بقيمة 69 مليون جنيه.

وأشار سعيد إلى أنه تم ضخ استثمارات في مناطق جنوب الشرقية بمبلغ 92 مليون جنيه وفي مناطق شمال الشرقية بقيمة 95 مليون جنيه وفي مناطق وسط الشرقية بقيمة 189 مليون جنيه والتي ستعمل على معالجة هبوط تردد الشبكة في بعض المناطق واستقرار التغذية الكهربائية وتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين

المصرى اليوم

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