لسوء الأحوال الجوية.. محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا

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قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، مساء اليوم السبت، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد، ما دون الجامعى بجميع المدارس الحكومية والأزهرية والخاصة بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار.

وشدد المحافظ، في تصريح، على وكيل وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستغلال الامكانيات المتاحة، لإزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلًا عن التواجد الميدانى بالشارع ورفع الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.