أخبار عاجلة

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات -
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي -
الأرصاد تحذر من شتاء بارد -
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة -
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي -
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بمدارس القليوبية الأحد

Print
بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بمدارس القليوبية الأحد بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بمدارس القليوبية الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة غدا الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظ القليوبية أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ كلف بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حوادث سير على طرق المنيا

إصابة 3 أشخاص في حوادث سير على طرق المنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين في 3 حوادث طرق بالدقهلية

مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين في 3 حوادث طرق بالدقهلية

الرئيس الروسي: قوات حفظ السلام في كاراباخ تقوم بدور إيجابي رغم وقوع حوادث

الرئيس الروسي: قوات حفظ السلام في كاراباخ تقوم بدور إيجابي رغم وقوع حوادث

محافظ كفر الشيخ عن حوادث الوجبات المدرسية : «مفيش تسمم .. والتحاليل اثبتت سلامتها»

محافظ كفر الشيخ عن حوادث الوجبات المدرسية : «مفيش تسمم .. والتحاليل اثبتت سلامتها»