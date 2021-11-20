أولهم «مرموش» وأخرهم الثنائي «فيصل».. جراءة ام مجازفة في اختيارات كيروش للمنتخب؟

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منذ تولي البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب المنتخب الوطني اعتاد أثارة الجدل بسبب اختياراته بضم لاعبين جدد لأول مرة أو استبعاد لاعبين من العيار الثقيل لقائمة المنتخب خلال المباريات التي قام بقيادتها.

أول تلك المفاجأت عندما اعلن قائمة المنتخب لمباراة ليبيا حيث شهدت القائمة وجود «عمر مرموش» لاعب «شتوتجارت»الألماني لأول مرة واستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبين الأهلي واستبعاد طارق حامد ومحمود علاء لاعبين الزمالك.

استمر كيروش في اختياراته المثيرة بعد اعلان قائمة المنتخب لمباراتي «أنجولا والجابون» حيث قام بضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وحارس المرمي محمود جاد حارس نادي «انبي» ومروان حمدي مهاجم «سموحة» فيما استبعد كيروش كل من باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي وياسر ابراهيم مدافع الاهلى ومحمد عبدالشافي لاعب الزمالك واحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع استمرار غياب طارق حامد.

اخر تلك المفاجأت عندما تم اعلان قائمة المنتخب لبطولة «كأس العرب» حيث شهدت دخول 6 أسماء لاول مرة وهم أحمد رفعت ومحمد عبدالمنعم ومروان داوود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبدالواحد.

و من حيث المشاركة الفعلية حتي مباراة الجابون فقام كيروش باشراك كل من أكرم توفيق امام ليبريا وعمر مرموش امام ليبيا والثلاثي محمد حمدي وامام عاشور واحمد ياسين امام الجابون.