التحالف العربي يعلن تنفيذه «عملية نوعية» ضد الحوثيين في اليمن

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم السبت عن تنفيذه «عملية نوعية» ضد (الحوثيين) في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب في اليمن.

وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن العملية أسفرت عن تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثيين في المحافظات الثلاث، بما فيها مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن قتله أكثر من 70 عنصرا لـ«أنصار الله» وتدميره 11 آلية عسكرية ومنظومة للدفاع الجوي، ضمن إطار 15 عملية نفذها خلال الساعات الـ24 الماضية ضد الحوثيين في محافظتي مأرب والبيضاء.

وكان التحالف قد أعلن أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه بدوره شن «عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.