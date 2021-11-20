«ابتعدوا عن الأعمدة وخطوط الضغط العالي».. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات «المكنسة» (صور)

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كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري تزامنا مع نوة المكنسة التي تحتاج المحافظة، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء .

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات، وأعمدة إنارة، وخطوط الضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.

كما قام محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية موسعة بنطاق الأحياء، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيء، وكذلك متابعة سيولة الحركة المرورية.

وأكد على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى. موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية.

وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي .. الإسكندرية تحذر مواطنيها من خطورة تداعيات "المكنسة" (صور)