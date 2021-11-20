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بدءًا من العام المقبل … «الصحة» تستهدف كبار السن بـ«الجرعة الثالثة» من لقاح كورونا

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بدءًا من العام المقبل … «الصحة» تستهدف كبار السن بـ«الجرعة الثالثة» من لقاح كورونا بدءًا من العام المقبل … «الصحة» تستهدف كبار السن بـ«الجرعة الثالثة» من لقاح كورونا

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري وفقا لما هو مستهدف للوصول إلى المناعة المجتمعية، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن 27.5 مليون مواطنا، ومن تلقوا الجرعتين 14.5 مليون مواطنا، بإجمالي أكثر من 41 مليون جرعة متنوعة ما بين الأولى والثانية.

وأشارت الوزارة، أنه من المتوقع البدء في تلقي الجرعة الثالثة أو ما يعرف بـ«الجرعة المعززة» للكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بداية من العام المقبل وفور الوصول إلى المناعة المجتمعية والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، شريطة أن يكون الفاصل الزمني 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ومن المتوقع أن يتم إضافة فئات أخرى لتلقي الجرعة المعززة حسب الموقف الاستراتيجي من اللقاحات.

وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة، أن العديد من الدول الأوربية بدأت في تحديد توقيت زمني تكون فيه شهادت تلقي لقاح كورونا صالحة للتداول، وذلك بهدف الحدث على تلقي الجرعة المعززة، كما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة، البدء في تلقي الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عامًا، بهدف تعزيز الجرعة القدرة المناعية، مما يعني أن الكثير من الدول بدأت تتجهه لهذا الأمر، وبالتالي سيتم البدء في تناول الجرعة المعززة من العام المقبل ولكن ستكون لفئات محددة أبرزها أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 عامًا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطعيم أكثر من 3 ملايين بالجهاز الإداري للدولة، وأكثر من 1.2 مليون من العاملين بوزارة التربية، وأيضا أكثر من مليوني شخص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بالجهاز الإداري للدولة، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أكثر من 6 ملايين.

إلى ذلك شهدت معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، تراجعا ملحوظا وفقا لليان الرسمي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، تسجيل 892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة » المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

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