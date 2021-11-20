أخبار عاجلة

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات -
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي -
الأرصاد تحذر من شتاء بارد -
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة -
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي -
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى قطر

Print
زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى قطر زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى قطر
يتوجه سلطان عُمان هيثم بن طارق يوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبية للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

وأوضح التلفزيون أن الزيارة ستتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

الأرصاد تحذر من شتاء بارد

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي

عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي