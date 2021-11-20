218 مرشحًا لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة العريش

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بلغ إجمالى المرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة العريش بشمال سيناء 218 طالبة وطالبة على مستوى جميع الكليات.

وأكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة، على إجراء الانتخابات الطلابية وفقا لاهتمام الدولة وحرصها على توفير كافة الفرص أمام طلاب الجامعات للقيام بالممارسات الديمقراطية التي تؤهلهم مستقبلا لتبوء المناصب القيادية.. مشيرا إلى أن انتخابات هذا العام تتم في ظل استمرار جائحة كورونا، ومشددا على ضرورة التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة منذ العام الماضى ضمانا لسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة .

وأشار إلى إصداره تعليمات مشددة لمسئولى الأمن ورعاية الشباب بالجامعة بضرورة قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم على أكمل وجه في سبيل إنجاح العملية الانتخابية .

ومن جانبه، أعلن أسعد إسماعيل حافظ مدير رعاية الشباب المركزية بجامعة العريش أنه تقدم للترشح بكلية التربية ٣٢ طالبا وطالبة، بكلية العلوم الزراعية البيئية ٢٢ طالبا وطالبة، وبكلية التربية الرياضية ٢٢ طالبا وطالبة، بكلية العلوم ٢٦ طالبا وطالبة، بكلية الآداب ٢٠ طالبا وطالبة، بكلية التجارة ٣٧ طالبا وطالبة، بكلية الاقتصاد المنزلى ٢٧ طالبا وطالبة، بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية ١٢ طالبا وطالبة، بكلية الطب البيطرى ٩ طلاب، وطالبات، أما عن كلية الحاسبات والمعلومات ١١ طالب وطالبة.. منهم ١٢١ طالبا و٩٧ طالبة على مستوى جميع الكليات .

وأشار إلى أنه سيق فتح باب الترشيح أول أمس الخميس من خلال سحب وتقديم استمارات الترشيح في جميع كليات الجامعة، ووسط تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية ظهر غد الأحد 21 نوفمبر الجارى، ويتم تلقى طلبات الطعون عليها صباح الاثنين 22 نوفمبر، ويتم فحصها ظهر الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية ظهر الأربعاء 24 نوفمبر .

وأضاف أنه سيتم بدء الدعاية الانتخابية صباح الخميس المقبل 25 نوفمبر.. على أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات صباح الأحد 28 نوفمبر، ويتم الفرز وإعلان النتائج بعد ظهر نفس اليوم، وتجرى انتخابات الإعادة الإثنين 29 نوفمبر.. كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجارى، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء أول ديسمبر المقبل، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة صباح يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل .