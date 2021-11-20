نجم آرسنال يتحدى صلاح قبل مواجهة ليفربول

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تحدث نونو تافاريس، مدافع آرسنال، عن سعادته باحتمال مواجهة نجم ليفربول محمد صلاح عندما يلتقي الفريقان مساء يوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستقبل ملعب آنفيلد فريق الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا بهدف التعافي من الهزيمة في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي أمام وست هام قبل فترة التوقف الدولية.

صلاح، الذي كان رائعًا منذ التوقيع مع ليفربول، سيكون عاملاً رئيسيًا في قيادة الريدز بعد الفوضى التي واجهوها ضد وست هام.

مدافع الجانرز متأكد من أن صلاح «لن يعرف من هو»، عندما يواجهان بعضهما البعض يوم السبت وصرح الظهير الأيسر الشاب «صلاح، إذا لعبت، سيلعب ضدي. ليس لدي مشكلة في مواجهة أي لاعب. ألعب مع آرسنال. لدينا فريق جيد وليفربول لديه فريق جيد أيضًا للقتال على أرض الملعب».

عندما سأل الصحفيون عما إذا كان تافاريس سيُزعج الفرعون المصري، أجاب: «لا أعتقد ذلك. صلاح لن يعرف من أنا. يمكن. لا أعرف، أنا لاعب شاب».

ويتمتع صلاح، الذي هو في ذروة قواه، بصدارة لائحة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعودة مذهلة بـ 10 أهداف في 11 مباراة.

وقع نونو تافاريس، مدافع أرسنال البالغ من العمر 21 عامًا، لنادي شمال لندن من بنفيكا البرتغاليهذا الصيف وشارك في 7 مباريات في الدوري مع آرسنال هذا الموسم.

يأمل اللاعبان في الحصول على مباراة جيدة للمساعدة في تعزيز مراكز فريقهما قبل النصف الثاني من الموسم.