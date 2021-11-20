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أمطار على مدن وقرى القليوبية.. وغرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة

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أمطار على مدن وقرى القليوبية.. وغرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة أمطار على مدن وقرى القليوبية.. وغرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة

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تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية لموجة أمطار غزيرة ورياح متوسطة ظهر اليوم، أدت إلى حالة شلل بعدد من الشوارع الرئيسية وكذلك مناطق متفرقة بالمدن المكتظة بالسكان صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، مما أثر على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق التجارية وحركة المرور.

وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه.

ووجه الهجان مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف،بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه غير الموجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

المصرى اليوم

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