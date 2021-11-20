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صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الخدمة الطبية لسوء الأحوال الجوية

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صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الخدمة الطبية لسوء الأحوال الجوية صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الخدمة الطبية لسوء الأحوال الجوية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للإستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.

المصرى اليوم

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