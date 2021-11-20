«طالبت بالأمومة».. محامية فاتن موسى تفجر مفأجاة بشأن طلاقها من مصطفى فهمي

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كشفت محامية الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، تفاصيل جديدة، في أزمة طلاق موكلتها من الفنان الكبير مصطفى فهمي، مشيرة إلى أن الأمومة هي السبب المرجج لانفصال الثنائي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» :«واحدة بنت تزوجت هيبقا أول أمنية عندها أي في حياتها هي الأمومة، طالبت بالأمومة مرة واثنين وثلاثة، وهو يديها أعذار، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها».

وأضافت: «27 أكتوبر الماضي، اتصلت بها محامية مصطفى فهمي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها، فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي أنتي بتقوليه».

وتابعت: «أحنا مش طالبين منه شقة ولا طالبين منه حاجة احنا طالبين حقوقها الشرعية اللي ربنا قال عليها، ولما يكون مؤخر الصداق نصف مليون جنيه يبقا معناها أنه ميسور الحال».

وكان خبر طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى صدمة كبيرة لمحبيهما، إذ إنهما متزوجان منذ 6 سنوات، ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر، وتفاعل متابعو التواصل الاجتماعي الأخبار المتعلقة بطلاقهما بشكل مستمر خاصة أن هناك تطورات مستمرة.