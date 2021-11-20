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في الجولة 12 من دوري المحترفين.. الطائي يستعيد نغمة الفوز عبر بوابة الفتح

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في الجولة 12 من دوري المحترفين.. الطائي يستعيد نغمة الفوز عبر بوابة الفتح

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات الغائب عنها في الجولات الأربع الماضية، بتغلبه على مضيفه "الفتح" بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 10 نقاط ليصعد للمركز الرابع عشر مؤقتًا؛ فيما تجمد رصيد الفتح عند 12 نقطة بالمركز العاشر.

ولم يتمكن الفريقان طوال مجريات الشوط الأول، من استغلال الفرص المتاحة لهما لزيارة الشباك لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن الطائي من خطف هدف الانتصار الوحيد برأسية المحترف الجزائري أمير سعيود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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