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مسؤول دبلوماسي أمريكي يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور)

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مسؤول دبلوماسي أمريكي يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور) مسؤول دبلوماسي أمريكي يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية (صور)

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أجرى جوناثان ويدن، سكرتير أول السفارة الأمريكية في القاهرة، جولة تفقدية في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، والتى تعد أقدم كنيسة في وقارة أفريقيا بالإسكندرية.

وكان في استقبال المسؤول الدبلوماسى الأمريكى لدى وصوله الكنيسة السبت، القمص أبراَم إميل وكيل البابا تواضروس الثانى بالأسكندرية، والذى رافقه خلال الجولة وقدم له نبذة وشرح عن تاريخ الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا وتضم رفات القديس مارمرقس، كاروز الديار المصرية.

ورحب الوكيل البابوى بالضيف لدى وصوله ورافقه خلال زيارة داخل المرقسية، وشرح له تاريخ الكنيسة، وتم تقديم الهدايا وأخذ بعض الصور التذكارية، وفي ختام الزيارة، أهدى الوكيل البابوى للسفير أيقونة مسار العائلة المقدسة والتي تعتبر الهدية الأرفع كنسيا لدى الكنيسة والاقباط.

بدوره أعرب سكرتير أول السفارة الأمريكية بهذه الزيارة.

حضر اللقاء عماد فاجر مدير العلاقات العامة للوكيل البابوى.

مسؤول دبلوماسى أمريكى يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة مسار العائلة المقدسة" (صور)

المصرى اليوم

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