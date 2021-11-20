ضبط 5 منشآت تعمل دون ترخيص في حملات تفتيشية بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار، قام الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة، وبالإشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس ،بتنفيذ حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية بدائرة مركز بلبيس، وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات وتم تحرير خمس جنح لخمس مصانع تعمل بدون ترخيص.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور مجدى الحصرى، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشأت التي تم التفتيش عليها، تتمثل في «عدم وجود رخصة تشغيل ،عدم وجود سجل مخالفات خطرة ،عدم وجود سجل بيئى ،عدم وجود موافقة بيئية»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم مسئولى تلك المنشآت للنيابة العامة.

وتم تحرير محضر جنحة لمصنع تصنيع اللحوم رقم (24362) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع إنتاج مسحوق الأسماك رقم (24363) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع للحلويات برقم (24364) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع تصنيع البلاستيك رقم (24365) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمصنع تكرير زيت الطعام رقم (24366) لسنة 2021