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فجر رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل بالإعلان عن انتماء المعلق ومقدم البرامج الرياضية مدحت شلبي.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية إن مدحت شلبي أهلاوي وينتمي لتشجيع النادي الأهلي قلبًا وقالبًا، ولا يعيبه وحق اصيل من حقوقه بدليل انني اشجع الزمالك وانتمي لهذا النادي العظيم وافتخر بذلك.

وشدد عبدالعال على أن مدحت شلبي أفضل معلق رياضي وأفضل مقدم برامج لكنه قد يتعرض لإيقاف مرات عديدة خلال الفترة المقبلة بسبب تعليقه على المباريات وخصوصًا المباريات الكبري مثل قمة الأهلي والزمالك.

وتابع: مدحت شلبي دائم اطلاق عبارات تحفيل وإفيهات ساخرة وبالتالي قد يتم ايقافه مرة ثانية .

ويواجهة مدحت شلبي حاليًا عقوبة الإيقاف عن التعليق حتي نهاية العام الجاري في حين يكتفي بالظهور في برنامجه التليفزيوني.