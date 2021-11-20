وزيرة الهجرة تشارك في ختام فعاليات برنامج التعليم الفني «She Leads»

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام فعاليات برنامج التعليم الفني «She Leads»، وإعلان الفائزين بالجوائز لهذا العام، والذي يأتي برعاية وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، ونخبة من طالبات التعليم الفني.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود دعم التعليم الفني، باعتباره عصب الصناعة والنهضة التي تقوم بها البلدان، مؤكدة أن أهداف برنامج التعليم الفني «She Leads»، تحقق ما نصبو إليه في مؤتمرات مصر تستطيع، خاصة النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، وكذلك «مصر تستطيع بالتعليم».

وأشادت وزيرة الهجرة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، مع تخصيص القيادة السياسية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدة الدعم الكامل لربط شبابنا وخبرائنا بالداخل بعلماء وخبراء الخارج

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالتعليم، وهو ما نشهده في التوسع بإطلاق المدارس التكنولوجية والجامعات المتخصصة، فضلا عن تطوير المناهج لتتماشى ورؤية العصر.

وفي سياق متصل، ثمنت وزيرة الهجرة جهود علمائنا وخبرائنا بالخارج، لحرصهم على نقل خبراتهم في مختلف المجالات الفنية التي يتميزون بها، مؤكدة أنهم لا يتأخرون لحظة عن دعم الوطن بأفكارهم وجهودهم، ليشاركوا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالداخل والخارج، وهو ما ستنطلق منه خطوات للتعاون واجتماعات بين الخبراء والفتيات لنقل الخبرات وبدء التنفيذ للمشروعات المختلفة، موضحة أن هناك دول قامت بالكامل على التعليم الفني.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة إطلاق منصة «She leads Hub» للتعريف بالمشروعات المختلفة، واستكمال المسيرة لسنوات وسنوات، مشيدة بجهود تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين في تبني هكذا مبادرات تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة الهجرة تثمينها لبرنامج التعليم الفني «She Leads» لدعم طالبات التعليم الفني، كونه حلقة من سلسلة دعم الدولة لجهود الدولة المصرية والحرص على تمكينها ومنحها الفرص، وهو ما نشهده في مختلف المجالات من قضاء ونيابة وشرطة ووزارات وغيرها من الأماكن للتأكيد على أن سيدات مصر أحد دعائم استقرار المجتمع وتحقيق نهضته.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أن وزارة الهجرة حرصت على دعم فتيات وسيدات ومصر، وخصصت نسخة من مؤتمرات «مصر تستطيع» لإبراز تلك النماذج، تماشيا مع تخصيص القيادة السياسية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، معربة عن شكرها مؤسسة قادة المستقبل لإهدائها درع المؤسسة، مثمنة ما تقوم به المؤسسة من دعم للأجيال المقبلة.

وتضمنت الفعاليات جولة لاستعراض منتجات الطالبات المشاركات ضمن المشروع، وما قدمنه من منتجات الجلود والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات المكفوفين والطاقة الشمسية وغيرها من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن استفادتهم من التدريب، أوضح الفتيات أنهن استفدن كثيرا في تدريبات ريادة الأعمال لإطلاق المشروعات الخاصة بهم، بجانب تعريفهم بمتطلبات السوق وبدء مشروعات خاصة بهم.

وتابع الفتيات أن بداية معرفتهن بالمبادرة كانت عن طريق المدارس، ليفوز ٢٧ مشروع من بين ١٥٠ مشروع تم قبولهم للدخول للتصفيات، ولكن التدريب والثقة في قدراتنا هو الأهم.

تقوم مبادرة برنامج التعليم الفني «She Leads»، على جهود شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد النائب أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وقدمت الفعاليات النائبة دينا عبدالكريم، بمشاركة النائبة سها السعيد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ برنامج التعليم الفني «She Leads» لدعم طالبات التعليم الفني عام 2019، ويعد أحد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة.