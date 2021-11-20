رغم «المكنسة».. «قايتباى» تستقبل زوارها من الإسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)

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على الرغم من الأمطار الغزيرة التي سقطت على الإسكندرية، اليوم السبت، تزامنا مع نوة المكنسة التي تحتاج البلاد منذ أمس، إلى أن قلعة قايتباي في منطقة بحرى استقبلت الزائرين الذين لم يمنعهم الطقس السيئ لزيارة معالم القلعة من الداخل والاستمتاع بها.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن قبل ساعات تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وقال أنه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

رغم "المكنسة" .. "قايتباى" تستقبل زوارها من الاسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)

رغم "المكنسة" .. "قايتباى" تستقبل زوارها من الاسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)

رغم "المكنسة" .. "قايتباى" تستقبل زوارها من الاسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)

رغم "المكنسة" .. "قايتباى" تستقبل زوارها من الاسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)

رغم "المكنسة" .. "قايتباى" تستقبل زوارها من الاسكندرية والمحافظات المجاورة (صور)