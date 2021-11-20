3 إشكاليات تهدد الانتخابات الرئاسية الليبية (تقرير)

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تقدم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، رسمياً بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية بمقر المفوضية العليا للأنتخابات في مدينة بنغازي، وكان عقيلة قد أعلن يوم الاربعاءء الماضي،عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبذلك يصل اجمالي من تقدم بشكل رسمي لخوض الانتخابات 23 مترشحاً

وفور انتهاءه من تقديم أوراق ترشحه أكد إنه «يستطيع تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد»، داعيا إلى ضوروة تجاوز الليبين للماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى مستقبل أفضل وإطلاق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبيي على أعتبار أنها ركناً رئيس لأستقرار الوطن والبدء في مرحلة بناءه، وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش«.

ولم يتبقي من الأسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية سوء عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، والذي لم يتقدم بارواق ترشحة حتي اليوم قبل أن تنتهي بعد غداً الأثنين الموافق 22 نوفمبر المدة المحدد لتلقي المفوضية العليا للانتخابات الليبية، طلبات الترشح لمنصب رئيس البلاد في الأستحقاق المحدد له يوم 24 ديسمبر المقبل، لانتخاب أول رئيس منتخب للبلاد منذ 1951، وسط حالة من الارتباك تسود بين المواطنين الليبين لدخول بعض المتسابقين الذين لم شكلت أسمائهم مفاجأة بالنسبة لشرائح كبيرة من الموطنين الليبين، نظراً لأن البعض أعتبر بعض الأسماء التي تقدمت لخوض هذا الاستحقاق هي إعادة تدوير لوجوه مثيرة للجدل، بعضها أثار احتقان في مناطق كثيرة من البلاد، وهو ما خلق حالة أنقسام داخلي لأجراء الأقتراع في ظل غياب قاعدة دستورية قوية يقابلها حالة من الدفع الدولي القوية رغم ضبابية المشهد.

وأكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، لـ «لمصري اليوم»، أن هناك خلافات مهمة حول بعض الأمور الخاصة بالانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة في مقدمتها الخلاف الدائر حول القاعدة الدستورية التي بموجبها ستتم الانتخابات غير أن هناك جهات دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وجهات أخرى، ضرورة فتح الباب أمام جميع الليبين للترشح لخوض الانتخابات، ويترك للشعب الليبي حرية أختيار من سيمثله في منصب للرئاسة للفترة المقبلة، الخلاف الثاني أو الإشكالية الثانية وهي عدم استطاعة بعض المرشحين من التجول بحرية في كافة الأقاليم الليبية في فترة الدعاية الانتخابية.

وقال: «لأنه من المعلوم أن ليبيا الآن بها جيشين والسؤال هنا هل بقدرة الجيشين تأمين الانتخابات والتصدي للميليشات المسلحة؟، لكن الواقع يقول أنه من الصعوبة حدوث ذلك لأن ما حدث عقب ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، قامت بعض الميليشا بغلق مقار المفوضية العليا للانتخابات في الغرب الليبي وأعلنت أنه لن يكون هناك انتخابات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن هناك أيضا عقبة قانونية، وهي أن المجلس العلي للدولة برئاسة خالد المشري يرفض القاعدة القانونية، بل إن عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة والمرشح المحتمل للرئاسة قال إن القاعدة القانونية للانتخابات بها عوار كبير، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً وهو هل بإستطاعة الضغط الدولي العربي والغربي النجاح في إتمام العملية الانتخابية بالشكل المطلوب؟ وهل ستتم العملية الانتخابية في الموعد المحدد لها؟ لأنه ليس خفيا أن الليبيين يتذكرون تداعيات آخر انتخابات برلمانية مدعومة دوليا جرت في 2014 والتي أدت إلى انقسام البرلمان، لتنقسم بعده الحكومة، وما يثير المخاوف مجددا هو غياب صيغة قانونية مقبولة ومعترَف بشرعيتها من جميع الأطراف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية،

وقال إن هناك مرحلة مقبلة مهمة وهي ستقوم بها المفوضية العليا للأنتخابات، وهي مرحلة «غربلة» الطلبات المقدمة من المترشحين وفقاً للشروط المستندة لقانون الانتخاب، وفتح باب الطعون والفصل فيها، لتعلن بعدها عن الأسماء النهائية التي لها أحقية لخوض الانتخابات، لأنها قد تستبعد سيف الإسلام القذافي نظراً لأنه ملاحق جنائياً داخلياً وخارجياً من المحكمة الدولية الجنائية.

وعن فرص المترشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية في حال أتمامها، قال السفير رخا: "هذه الانتخابات سيكون لها مرحلة إعادة بين أكثر إثنين من المرشيحين حصولاً على الأصوات، لكن يتبقي أن نعلم أن المنافسة ستكون محصورة بين ثلاث أو أربع مترشحين، ويعتبر المشير خليفة حفتر أقوي شخصية نظراً لأنه يلقي دعماً من مصر وبعض الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية وروسيا، لكن أيضا عليه خلاف لأن قيامه بمحاولة دخول طرابلس العاصمة بقوة السلاح والجيش، وضعه في موقف حرج في الغرب الليبي، يدخل المنافسة أيضا عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة نظراً للإصلات التي نفذها خلال الفترة الماضية في الداخل الليبي، لكن عدم التزامه بإشتراطات قانون الانتخابات والتي تنص على ضرورة أن يتخلي عن كافة مهامه قبل التقدم لخوض الانتخابات بثلاثة أشهر، أما سيف الإسلام القذافي والذي يحظى بدعم قبيلة القذاذفة، لكنه قد يستبعد ولا يصل لمرحلة الانتخابات نظراً لأنه ملاحق جنائياً ومتهم بالاشتراك مع والده في مقاومة الثورة".

وأضاف أنه من ضمن الأسماء القوية أيضا المستشار عقيلة صالح وبخاصة انه رجل قانون وله مصداقية لدي كثير من الليبين لكن في حدود متوسطة، ويتبقي فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، لكنه محسوب على الاخوان وحكومة الوفاق.