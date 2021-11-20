أخبار عاجلة

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات -
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي -
الأرصاد تحذر من شتاء بارد -
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة -
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي -
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي

Print
"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي "التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي
أكد أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي.
وأكد "التحالف"، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.
وقال "التحالف" إن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلنت القوات المشتركة في اليمن تقدمها في جنوب الحديدة والسيطرة على مناطق استراتيجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار