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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره مصر للتأمين مساء اليوم بالصالة المغطاة بالنادي، بمباراة الإياب من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط.

وخسر رجال السلة بالزمالك في جولة الذهاب أمام مصر للتأمين بنتيجة 65-81.

وفضل الجهاز الفني للفريق خوض تدريبات فنية خفيفة اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالنادي، كما عقد جلسة فنية للاعبين على هامش المران لوضع الخطط التكتيكية لتنفيذها بمباراة الغد.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا، ورامي العايدي إداريا.