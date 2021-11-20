كارتيرون يجمد أشرف بن شرقي بعد أزمة الاسماعيلي

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تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول وبين المحترف المغربي أشرف بن شرقي بسبب رفض الأخير جميع العروض التي قدمت له من اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب لتجديد عقده مع الفريق.

واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني على تجميد اشرف بن شرقي الفترة المقبلة وعدم الاعتماد عليه اساسيا في المباريات الرسمية للفريق بعد تراجع مستواه لانشغاله بأمر الرحيل والعروض الخارجية التي تلقاها للرحيل عن القلعة البيضاء، وكان كارتيرون قد ناقش مع ادارة الكرة موقف بن شرقي، وتلقي كارتيرون تعليمات من حسين السيد عضو اللجنة بتجميد اللاعب لاجباره على التجديد والموافقة على شروط اللجنة بشان قيمة شرطه الجزائي في عقده الجديد.

يأتي هذا فيما حاول الجهازين الفني والطبي احتواء ازمة كارتيرون وبن شرقي عقب مباراة الاسماعيلي فأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي تعرض بن شرقي لإصابة عباره عن التواء في الأنكل هي سبب تغييره في مباراة الدراويش وهو ما قابله ثورة غضب من اللاعب على مدربه.