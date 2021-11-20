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يشيد بإنضمام خماسي الفريق للقائمة النهائية لمنتخب

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الزمالك يشيد بإنضمام خماسي الفريق للقائمة النهائية لمنتخب مصر يشيد بإنضمام خماسي الفريق للقائمة النهائية لمنتخب

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ضم الجهاز الفني لمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي للقائمة النهائية للفراعنة استعدادا لخوض بطولة كأس العرب.

وشهدت قائمة الزمالك تواجد كل من، أحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” وأحمد سيد “زيزو” وإمام عاشور ومصطفى فتحي.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري حتي 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة، ومن المقرر أن يستهل الوطني مشواره في كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان على أن يلتقي أمام السودان في الرابع من نفس الشهر ويختتم مبارياته بالدور الأول بلقاء الجزائر في السابع من ديسمبر.

المصرى اليوم

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