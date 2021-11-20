أخبار عاجلة

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات -
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي -
الأرصاد تحذر من شتاء بارد -
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة -
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي -
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط متهم بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت في البحيرة

Print
ضبط متهم بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت في البحيرة ضبط متهم بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية، دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة، وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، وبمشاركة لجنة من الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل سكنه وبحوزته 2 مقوي إشارة خارجي مزودين بطبق «50 سم»، و3 مقوي إشارة خارجي «نانو ستيشن»، ومقوي إشارة خارجي مزود بهوائي «50 سم»، و10 أجهزة «راوتر» ماركات مختلفة، و8 أجهزة «سويتش» ماركات مختلفة، وشاشة حاسب آلي، و4 «كيسة» كمبيوتر، ولوحة مفاتيح، ومجموعة من الوصلات والأسلاك اللازمة للتشغيل.

بمواجهة المتهم أقر بإنشاءه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد