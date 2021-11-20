ضبط متهم بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت في البحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية، دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة، وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، وبمشاركة لجنة من الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل سكنه وبحوزته 2 مقوي إشارة خارجي مزودين بطبق «50 سم»، و3 مقوي إشارة خارجي «نانو ستيشن»، ومقوي إشارة خارجي مزود بهوائي «50 سم»، و10 أجهزة «راوتر» ماركات مختلفة، و8 أجهزة «سويتش» ماركات مختلفة، وشاشة حاسب آلي، و4 «كيسة» كمبيوتر، ولوحة مفاتيح، ومجموعة من الوصلات والأسلاك اللازمة للتشغيل.

بمواجهة المتهم أقر بإنشاءه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.