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السجن سنة لمشرف معماري بسبب اتهامه بالتحرش بطالبة بكلية الطب بقنا

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السجن سنة لمشرف معماري بسبب اتهامه بالتحرش بطالبة بكلية الطب بقنا السجن سنة لمشرف معماري بسبب اتهامه بالتحرش بطالبة بكلية الطب بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمةس وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد واحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك بالسجن سنة على مشرف معماري، بتهمة التحرش بطالبة بكلية طب الأسنان بطريق «القاهرة-قنا» الصحراوي السريع خلال استقلالها أتوبيس نقل جماعي.

تعود أحداث القضية في شهر يوليو من العام الجاري، خلال استقلال «هاجر.ص» 23 عاما، طالبة بكلية طب الأسنان بالقاهرة، لأتوبيس نقل جماعي من القاهرة إلى مقر سكنها بمدينة الأقصر، وبجلوس المتهم «مصطفى.ر» 28 عاما في المقعد الواقع خلفها، مد يده عدة مرات محاولا الإمساك بمواضع عفتها، الأمر الذي دفع الطالبة لمغادرة مقعدها بعد التشاجر مع المتهم،د وبعد وصولها إلى كمين مدينة قنا، أبلغت قوة الكمين بالواقعة، على الفور جرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى طلبت تحريات الواقعة والتى أثبتت برئاسة الرائد بسام حمزة معاون مباحث قسم قنا زصحة الواقعة فقررت حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنة.

ميزان العدل - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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