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مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:15 مساءً
بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:15 مساءً
عاجل | البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
الأرصاد تحذر من شتاء بارد
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
94 ألف مقعد و467 رحلة خلال الإجازة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
حصاد مليون شجرة في سوق تجريبي
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:09 مساءً
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
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فيديو اليوم السابع
معديات مدينتى بورسعيد وبور فؤاد تعمل بانتظام رغم سوء الأحوال الجوية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 20 نوفمبر 2021 04:03 مساءً
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