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مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب لكأس العرب

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مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب مصر لكأس العرب مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب لكأس العرب

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت القائمة مفاجآت بالجملة، حيث تم استبعاد حارس أبوجبل، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ومحمود علاء، بجانب استبعاد لاعبي بيراميدز لارتباطهم بمباراة في بطولة الكونفيدرالية خلال فترة بطولة كأس العرب.

وضم كيروش الثنائي أسامة فيصل وحسين فصيل لأول مرة وكذلك اللاعبان محمد عبدالمنعم ومروان داوود، مع استمرار مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللتها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية وإسهاما في اتساع قاعدة ، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمود جاد- محمد صبحي

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- أيمن أشرف- أحمد ياسين- محمد عبدالمنعم- مروان داوود.

الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- مهند لاشين- إمام عاشور- عمر كمال- أحمد رفعت- أفشة- مصطفى فتحي- زيزو.

الهجوم: محمد شريف- مروان حمدي- أسامة فيصل- حسين فيصل.

المصرى اليوم

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