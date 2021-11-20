مدونة سلوك للإعلام و«إبليكشن» للمعلومات السياحية أمام لجان «الشيوخ»

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تعقد لجان مجلس الشيوخ عدد من الاجتامعات الاسبوع الجارى تبدأ غدا الاحد، تناقش خلالها عدد من الموضوعات والقضايا المختلفة.

حيث تناقش لجنة الشباب والرياضة فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الرياضى، وتناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عمارة حول «ابليكيشن» خاص بوزارة الشباب والرياضة بحمل تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع مع المواطنين.

فيما تناقش لجنة الصحة اقتراح برغبة مقدم من النائب احمد عبدالماجد حول تأخر تنفيذ مبنى طوارىء مستشفى قنا العام واقتراح اخر من النائب عمر السعيد حول التضرر من عدم الاسناد والبدء في تنفيذ مشروع بشبيش المركزى. وتناقش اللجنة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محى حافظ حول الغلق الجبرى لبعض صيدليا المجتمعات العمرانية الجديدة، ومقترح من النائب زين العابدين الاطناوى حول تراخيص العيادات والمنشآت الطبية.

فيما تناقش لجنة الزراعة استراتيجية البنك الزراعى المصرى خلال المرحلة المقبلة بحضور رئيس البنك الزراعى.

كما تناقش لجنة الثقافة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن انشاء تطبيق الكترونى يشكمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح اخر مقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية. واقتراح برغبة حول عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية بالرغم من اعلان الحكومة عن خطة لتطويرها والتعامل مع القطاع الخاص منذ عام 2018. كما تناقش اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج حول اصدار مدونة سلوك شاملة لكافة اوجه المجات الاعلامية والصحفية. فيما تواصل لجنة حقوق الانسان مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بون حضور ممثلين عن الحكومة.

فيما تناقش اللجنة الدينية برنامج عمل الهيئة الوطنية للاعلام في عام 2021 /2022 فيما يخصها من تحقيق اهداف رؤية مصر 2030 في مجال التوعية والتثقيف الدينى وتقديم مقترحات تدعم الهيئة في تحقيق اهدافها ومهامها، كما تناقش دراسة واقتراح آليات تعلم على القضاء على ظاهرة الادكمان والتدخين، كما تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان امام حول انشاء فرع لجامعة الازهر بمحافظة الاسماعيلية.