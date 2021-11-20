أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من...