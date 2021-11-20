أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
الرياض : الوطن
15 ربيع الثاني 1443 هـ
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...
الدمام : الوطن
14 ربيع الثاني 1443 هـ
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...
الرياض : محمد العواجي
14 ربيع الثاني 1443 هـ
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من...
الرياض : الوطن
14 ربيع الثاني 1443 هـ