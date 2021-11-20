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أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين

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ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

edbed8314d.jpg الرياض : الوطن
e7256288ab.jpg15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...

icon-byline.pngالدمام : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ
809199967وزارة-الصحة

تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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