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بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
صلاح فى الصعيد يوم ماتش آرسنال.. مش هتصدق الشبه بين نجم ليفربول وابن سوهاج
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 20 نوفمبر 2021 03:44 مساءً
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