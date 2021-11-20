بسبب الأمطار الغزيرة.. مصرع 17 شخصا على الأقل فى الهند

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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وتم الإبلاغ عن فقدان العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة، حيث تتعرض الولاية لسيول شديدة منذ يوم الخميس، ما تسبب في فيضانات عارمة في 5 مناطق على الأقل.

وارتفع عدد القتلى إلى 17ة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى، حسب الشرطة. وتم إنقاذ عشرة أشخاص حوصروا تحت الأنقاض لكن لا يزال هناك اثنان في عداد المفقودين.

وقال المسؤولون إن التصدعات في السدود والخزانات تسببت في مزيد من الفيضانات، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات القرى ومحاصرة العديد من السكان في منازلهم، وفقا لـ «أسوشيتد برس».