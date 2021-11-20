أخبار عاجلة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا -
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة -
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة -
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان -
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته -
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب الأمطار الغزيرة.. مصرع 17 شخصا على الأقل فى الهند

Print
بسبب الأمطار الغزيرة.. مصرع 17 شخصا على الأقل فى الهند بسبب الأمطار الغزيرة.. مصرع 17 شخصا على الأقل فى الهند

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وتم الإبلاغ عن فقدان العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة، حيث تتعرض الولاية لسيول شديدة منذ يوم الخميس، ما تسبب في فيضانات عارمة في 5 مناطق على الأقل.

وارتفع عدد القتلى إلى 17ة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى، حسب الشرطة. وتم إنقاذ عشرة أشخاص حوصروا تحت الأنقاض لكن لا يزال هناك اثنان في عداد المفقودين.

وقال المسؤولون إن التصدعات في السدود والخزانات تسببت في مزيد من الفيضانات، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات القرى ومحاصرة العديد من السكان في منازلهم، وفقا لـ «أسوشيتد برس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد