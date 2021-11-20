محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدًا الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية

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صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرر استمرار تعليق الدراسة، غدًا الاحد، الموافق ٢١ نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي، في كافة المدارس بجميع انواعها على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ على هامش تفقد عملية تصريف مياة الأمطار، إن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للارصاد الجوية، تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

ويشمل القرار الطلاب والمعلمين والعاملين، ويُستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وِفق ما يحدده وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه يأتى ذلك في اطار الحرص على إتاحة الفرص للاجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها وحفاظاً على سلامة المواطنين.