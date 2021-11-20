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التعليم العالي: الأولي عربيا وأفريقيا في نشر بحوث

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التعليم العالي: مصر الأولي عربيا وأفريقيا في نشر بحوث فيروس كورونا التعليم العالي: الأولي عربيا وأفريقيا في نشر بحوث

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الجهود البحثية للعلماء والباحثين المصريين في الدراسات والبحوث المُرتبطة بمجال ( كوفيد- 19 )، في المجلات المُفهرسة عالميًا.

وأفاد التقرير بأن الإحصائيات الصادرة عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب U.S National Library of Medicine والخاصة بالدراسات الدولية التي تمت في مجال (كوفيد- 19)، أظهرت أن نشرت 258 دراسة علمية، لتعُد بذلك أكثر الدول العربية التي نشرت دراسات في مجال (كوفيد- 19).

وأشار التقرير الذي استعرضه وزير التعليم العالي إلى زيادة نشر البحوث العلمية التي قدمها العلماء والباحثون المصريون في المجلات المُفهرسة عالميًا على منصة Scival العالمية، والتي أظهرت قيام الباحثين المصريين بنشر 1355 بحثًا في مجال (كوفيد- 19)، خلال فترة الجائحة، لتأتي بذلك مصر في مُقدمة الدول الإفريقية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية في هذا المجال، مع ارتفاع تأثير الوزن النسبي للاستشهادات في هذا التخصص.

وأكد وزير التعليم العالي أن العلماء المصريين استطاعوا التوصل لإنتاج اللقاح المصري المُضاد لفيروس كورونا (كوفي فاكس)، والذي توصل إليه علماء المركز القومي للبحوث، مؤكدًا على اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمجال إنتاج اللقاحات للفيروسات الوبائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاهتمام بالنشر الدولي في مجال (كوفيد- 19)، يأتي في إطار تشجيع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنشر في المجلات المُفهرسة عالميًا، حيث يُسهم ذلك إيجابيًا في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي يعُد من أولويات الدولة لمُجابهة التحديات المختلفة.

يذكر أن د. خالد عبدالغفار كان قد أعلن الأحد الماضي عن بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المُضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وأعطى الوزير إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصرى بمستشفى المركز القومي للبحوث.

المصرى اليوم

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