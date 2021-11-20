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وزير خارجية أرمينيا: «مستعدون للتطبيع مع تركيا بدون شروط مسبقة»

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وزير خارجية أرمينيا: «مستعدون للتطبيع مع تركيا بدون شروط مسبقة» وزير خارجية أرمينيا: «مستعدون للتطبيع مع تركيا بدون شروط مسبقة»

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قال وزير الخارجية الأرمني آرارات ميرزويان، إن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع تركيا بدون شروط مسبقة، وذلك على الرغم من المساعدة الهائلة التي قدمتها أنقرة لأذربيجان أثناء الحرب العام الماضي في ناجورنو كاراباخ، والمتمثلة بالدعم السياسي وتوفير أسلحة ومرتزقة أجانب، حسب قوله.

وأضاف إن بلاده ترفض شروط تركيا لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، بما فيها شق ممر عبر أراضي أرمينيا ليربط أذربيجان بتركيا، وفقا لما نقلته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية اليوم السبت».

وأشار ميرزويان، إلى أن أرمينيا تسلمت رسائل إيجابية من تركيا بشأن استئناف الحوار بين البلدين، لكن هناك ما يعرقله.

المصرى اليوم

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