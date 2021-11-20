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« للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدًا الأحد.. تعرف عليها

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«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدًا الأحد.. تعرف عليها « للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدًا الأحد.. تعرف عليها

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أعلنت للطيران جدول رحلاتها غدا الأحد ٢١ نوفمبر، ٨١ رحلة جوية بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج.

وذلك بجانب ١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٧ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٩٠٠ راكبا.

المصرى اليوم

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