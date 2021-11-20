★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام مهتز نفسيًا بالتعدي على أحد الأشخاص بالفيوم.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما لسابقة تقدم المتهم لخطبة إحدى الفتيات وتركها له بسبب إهتزازه النفسى، وتقدم المجنى عليه لخطبتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين والسلاح الأبيض «كتر» المستخدم في إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.