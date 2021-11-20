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بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 11:00 مساءً
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيضانات عارمة في الهند ومروحيات الجيش تجلي سكان المناطق الأكثر تضررا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 20 نوفمبر 2021 03:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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