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ضبط سائق توك توك أشعل النيران بشخص عاكس خطيبته في القاهرة

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ضبط سائق توك توك أشعل النيران بشخص عاكس خطيبته في القاهرة ضبط سائق توك توك أشعل النيران بشخص عاكس خطيبته في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط سائق توك توك بالقاهرة، لقيامه بإضرام النيران بشخص آخر، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة خطيبة المتهم.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله إلى المستشفى، لسابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتحصل على كمية من سائل البنزين من «التوك توك» قيادته وسكبها على المجني عليــه وأضرم النيران باستخدام قداحة، مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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