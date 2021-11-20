فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية الدورة الـ٤٩ للجمباز

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فاز اللاعب أحمد على أمين، الطالب بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ال ٤٩ «الشهيد الرفاعي» للجمباز والتي أقيمت بنادى ٦ أكتوبر، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الجمباز تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تنافس في البطولة أكثر من ٤٢ لاعب من ٨ جامعات مصرية ومعاهد.

وقد أعرب سعود عن فخره وسعادته بما حققه اللاعب من إنجاز، مشير إلى فوز اللاعب ابراهيم محمد ابراهيم أمس الأول بالمركز الأول وميدالية ذهبية في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ٤٩ في لعبة الملاكمة مؤكداً دعمه الكامل لكل أبنائه من الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات والأنشطة وتوفير التدريب اللازم لهم ليظهروا بالصورة اللائقة لتمثيل جامعة عين شمس في مختلف المحافل داخل وخارج مصر.