«البيئة» تنفذ ورشة عمل للعاملين بمنظومة المخلفات بالغربية حول قانون المخلفات

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نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الغربية، حول ملامح قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد، وما تضمنه من تطوير لكافة جوانب المنظومة على المستويين المؤسسي والفني.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفني والتوعية لكافة الفاعلين والشركاء بمنظومة إدارة المخلفات، لتوضيح المهام والمسئوليات والحقوق لجميع الأطراف، بما يساعد على إدارة المنظومة بفاعلية ونجاح وتحقيق استدامتها.

وتناولت ورشة العمل مهام وحدات إدارة المخلفات بالجهات الإدارية المختصة والتي تتضمن قانون المخلفات انشائها، وأهم الجوانب المالية الخاصة بمنظومة المخلفات، والموارد المالية اللازمة للبدء في تفعيل المنظومة وسبل سد الفجوة التمويلية.

وأسفرت ورشة العمل عن الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة الغربية، وتدريب الكوادر البشرية الفاعلة في المنظومة، وتقديم الدعم الفني للمحافظة لطرح كراسات الشروط والمواصفات لجمع المخلفات ونظافة الشوارع، وكذلك كراسة المعالجة والتخلص الآمن، ودخول القطاع الخاص كفاعل أساسي في تنفيذ المنظومة.

يأتي هذا ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة ورقابة كافة جوانب الإدارة المتكاملة للمخلفات، تبعا لقانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني اللازم لجميع الشركاء والفاعلين في منظومة المخلفات الجديدة.